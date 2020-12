OM : Après le fail Luis Henrique, Longoria promet un 9

Dans : OM.

Suite au petit coup de pression d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a confirmé que son Olympique de Marseille était bel et bien à la recherche d’un nouvel avant-centre en vue du prochain mercato hivernal.

Jeudi, dans la conférence de presse avant le match de L1 contre Nîmes, l’entraîneur portugais a mis le feu aux poudres à propos du sujet du grand attaquant. « Il nous a manqué un 9 de référence au mercato d’été. On s’est peut-être raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé. On a fait cette erreur avec ce poste d’attaquant. Et il va peut-être falloir faire quelque chose au mercato d’hiver », avait lancé Villas-Boas. Une déclaration qui a remis tout le monde en cause, même si la personne la plus visée a sûrement été Pablo Longoria, à l’origine de ce transfert raté estimé à 8 millions d’euros. Afin de rectifier le tir, le directeur du football de l’OM promet donc de l’action pour le prochain mercato.

« L’OM va recruter un attaquant de pointe en janvier ? On travaille depuis quelques semaines, quelques mois. Notre objectif, c'est toujours d’améliorer l’équipe. On a bien analysé l'équipe et ce que l’on a fait durant le dernier mercato. Nous sommes satisfaits, pour dire la vérité. Mais il faut toujours être ambitieux. S'il y a des possibilités, il y a plusieurs profils ciblés... Nous sommes en train de travailler sur différentes pistes pour le numéro 9. Un nom ? Je ne joue pas avec les spéculations, je ne parle pas d’hypothèses. On parlera quand les choses seront fermées », a avoué, sur Téléfoot, Longoria, qui cherchera également un latéral droit pour concurrencer Sakai en janvier prochain. De l’action en vue pour les supporters olympiens !