OM : Après Boudjellal, deux autres offres pour racheter Marseille !

Dans : OM.

Même si Frank McCourt n'a pas officiellement mis l'Olympique de Marseille en vente, les propositions semblent se bousculer pour racheter le club phocéen.

Après le coup de tonnerre provoqué vendredi par l’annonce d’une offre colossale relayée par Mourad Boudjellal afin de prendre les commandes de l’OM, tout le monde attend désormais de connaître la réaction de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, lesquels auront en début de semaine les détails précis de cette proposition. Mais pour le milliardaire américain, la vente de l’Olympique de Marseille pourrait finalement lui donner l’embarras du choix. En effet, en plus de cette proposition de rachat faite par Mohamed Ayachi Ajroudi, deux autres dossiers seraient également avancés pour éventuellement aboutir à un changement de propriétaire de l’OM. Et c’est d’ailleurs pour essayer de contrer ces deux autres offres que Mourad Boudjellal serait subitement monté au créneau vendredi.

Selon L’Equipe, le timing de l’ancien président du RC Toulon ne doit rien au hasard, car cela bouscule devant le bureau de Frank McCourt, qui est en ce moment à Miami. « L’objectif de cette communication surprise : entrer en négociation exclusive avec le propriétaire américain, qui se trouve actuellement aux États-Unis et couper l’herbe sous le pied à deux autres groupes d’investisseurs qui seraient également intéressés par le rachat du club phocéen, dont un projet marseillais », explique le quotidien sportif. Du côté des supporters de l'Olympique de Marseille on est désormais dans l'attente d'une réaction officielle des dirigeants actuels de l'OM, lesquels sont pour l'instant restés silencieux malgré le déchaînement médiatique de vendredi. Il est vrai que pour l'instant Frank McCourt n'a pas encore reçu précisément l'offre de Mourad Boudjellal, et qu'il est difficile de dire oui ou non à une proposition encore floue.