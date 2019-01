OM : Après Andrézieux, une bonne nouvelle pour les fans au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Contre toute attente, l’Olympique de Marseille a décidé cette semaine de relancer le dossier Mario Balotelli.

Malgré l’échec de l’été dernier, le club phocéen souhaite à nouveau enrôler l’international italien pour renforcer son attaque. Et le dossier avance bien puisque selon les informations obtenues par TF1, le buteur de l’OGC Nice a fait de Marseille sa priorité. En effet, « Super Mario » aurait d’ores et déjà décliné des propositions de l’Italie et de la Chine pour se concentrer à 100% sur Marseille.

Reste désormais à savoir si un accord pourra (cette fois) être trouvé entre Marseille et Mino Raiola, l’agent du buteur de 27 ans. Du côté de Jacques-Henri Eyraud, on attend avec impatience que Balotelli soit libéré de son contrat avec Nice. Un contrat qui est en passe d’être résilié, comme confirmé ces derniers jours par RMC Sport. Et qui pourrait donc permettre à Marseille de rafler la mise à moindre coût. Et de se renforcer en attaque ? Cela reste bien évidemment à voir, Mario Balotelli ayant marqué zéro but en Ligue 1 cette saison.