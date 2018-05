OM : Appadoo dénonce l'erreur fatale qui coûte 40ME à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

A l'heure du bilan, l'Olympique de Marseille peut avoir d'énormes regrets, même si les dirigeants phocéens tentent de positiver au maximum. Car il s'en est fallu d'un rien pour que l'OM soit sur le podium de Ligue 1 et directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Pour Dave Appadoo, si le club phocéen termine la saison avec un goût amer dans la bouche, il le doit à une erreur grossière commise lors du mercato. Et le journaliste de dire le fond de sa pensée.

« Si Marseille ne s’était pas débattu toute la saison entre Valère Germain, Kostas Mitroglou et on peut même ajouter Clinton Njie, et ne serait-ce qu’avec Bafé Gomis, qui était présent l’an passé, les Marseillais seraient deuxièmes de Ligue 1, assez facilement même. Ce déficit de qualité, ils l’ont payé à un moment, et le switch dans la saison c’est ce match invraisemblable contre Lyon au Vélodrome (...) Avec un attaquant décent, je ne dis pas un joueur à 30 buts, ils seraient deuxièmes », explique Dave Appadoo, pour qui le fameux sujet du grand attaquant n'a pas été réglé lors du mercato 2017 malgré le recrutement à la dernière minute de Mitroglou, ce qui a plombé l'Olympique de Marseille.