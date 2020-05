OM : Antero Henrique et Heinze, le coup de folie ?

Dans : OM.

Bien conscient depuis quelques semaines que la situation n’était pas tenable, Jacques-Henri Eyraud s’attendait forcément au départ d’Andoni Zubizarreta.

Dans le communiqué évoquant la décision prise ce jeudi soir, l’OM a même fait savoir que la recherche pour un « Directeur du Football » était déjà active. De quoi donner lieu à d’intenses rumeurs, avec quelques grosses surprises à la clé. En effet, JHE serait bien en contact avec Antero Henrique pour lui donner les clés du secteur sportif. L’ancien dirigeant du PSG, qui n’a pas fait un passage spécialement apprécié à Paris, a en revanche fait ses preuves précédemment avec le FC Porto, où sa capacité à bien vendre les meilleurs joueurs de son équipe faisait l’unanimité. C’est ce qui attire bien évidemment l’OM, et pourrait ainsi permettre au dirigeant portugais de rebondir. Cela pourrait avoir un double avantage, puisque ce spécialiste du mercato représente un argument non négligeable pour convaincre André Villas-Boas de rester. Les deux hommes se sont connus à Porto, et leur collaboration ne serait donc pas illégitime.

Mais selon le journaliste italien Nicolo Schira, Antero Henrique pourrait aussi faire une entrée fracassante à l’OM avec un nouveau coach. Le départ d’AVB est toujours considéré comme très probable, et s’il fallait changer d’entraineur, Henrique aimerait installer Gabriel Heinze à ce poste. L’Argentin possède déjà une belle côte auprès des fans après son passage réussi en tant que joueur, et a fait ses classes en Argentine en tant qu’entraineur. Une première expérience en Europe dans un environnement familier mais sulfureux aurait de quoi séduire « Gabi ». Pressenti à un moment pour intégrer le staff de Marcelo Bielsa à son arrivée à l’OM, l’ancien défenseur a connu un début de carrière exclusivement dans le championnat argentin.