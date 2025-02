OM ‍: Anselmino à Marseille, un premier accord trouvé

Après avoir bouclé la signature du latéral Amar Dedic, l’OM souhaite renforcer sa défense centrale et cible Aaron Anselmino.

La fin du mercato est agitée à l’Olympique de Marseille, qui a bouclé en toute discrétion la signature d’Amar Dedic en provenance de Salzbourg. Le latéral bosnien va s’engager sous forme de prêt payant à 1,5 millions d’euros avec une option d’achat à 10 millions d’euros en fin de saison. Un renfort que Roberto De Zerbi va accueillir avec joie, et ce n’est peut-être pas fini. L’OM espère maintenant renforcer sa défense centrale sans se ruiner. Dans cette optique, le club phocéen piste Aaron Anselmino de Chelsea. Un prêt de six mois est évoqué depuis plusieurs heures et les choses avancent dans le bon sens.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have agreed terms with Aaron Anselmino as loan move from Chelsea would not include any buy option clause.



Deal now depends on Chelsea and loan spots available, waiting for English club to make a decision on which player they will loan. pic.twitter.com/ROn7WUGAzS