OM ‍: Angel Gomes après Medina, Tottenham est choqué

L'Olympique de Marseille aime décidément le Nord en ce début de mercato. Après le transfert quasi acté de Facundo Medina, les Phocéens vont récupérer gratuitement le Lillois Angel Gomes. De quoi gêner les plans de Tottenham.

Une Ligue des champions et tout est plus facile pour l'Olympique de Marseille. De retour dans la plus grande des compétitions européennes après deux saisons d'absence, le club phocéen s'attendait à vivre un mercato sympathique. C'est carrément le grand bonheur pour Pablo Longoria qui est en train de conclure ses dossiers prioritaires les uns après les autres. Facundo Medina va arriver sur la Canebière dans les prochaines heures en provenance de Lens. Il n'est pas le seul joueur venant du Nord de la France à être dans le viseur des Marseillais. L'OM veut aussi recruter le Lillois Angel Gomes.

Le milieu anglais est en fin de contrat au LOSC et il ne prolongera pas avec les Dogues. Cela lui offre la liberté de choisir sa future destination comme l'OM mais aussi Tottenham, autre candidat déclaré à son recrutement. Cependant, selon les informations de TBR Football, Angel Gomes va rejoindre l'Olympique de Marseille. Son journaliste Graeme Bailey affirme que le transfert du Lillois est pratiquement acté.

