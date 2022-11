OM : André Ayew de retour, il tend la perche !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur contre le Portugal lors du premier match, André Ayew espère se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde avec le Ghana.

Malgré une défaite spectaculaire contre le Portugal lors du premier match, le Ghana du capitaine André Ayew a bien rebondi face à la Corée du Sud en gagnant à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes (3-2). Dans un groupe très serré, le Ghana est actuellement deuxième derrière le Portugal mais devant la Corée et l’Uruguay. Le dernier match sera décisif pour les Black Stars, qui compteront une nouvelle fois sur André Ayew. Capitaine de la sélection ghanéenne, l’ancien taulier de l’Olympique de Marseille a justement évoqué le club phocéen dans une brève interview accordée à La Provence. L’occasion pour le fils d’Abédi Pelé de faire savoir à quel point l’OM lui manquait alors que les supporters olympiens ont gardé un excellent souvenir de son passage dans la cité phocéenne.

André Ayew ouvre la porte à l'OM

« Marseille me manque beaucoup, c'est ma maison, j'y rentre de temps en temps » a lancé André Ayew dans les colonnes du quotidien régional avant de poursuivre. « L’OM me manque aussi… Je suis tous les résultats de l’équipe, je sais tout ce qu’il se passe à Marseille » a confié André Ayew, qui évolue actuellement dans le club d’Al-Sadd au Qatar et qui du haut de ses 32 ans a peu de chances de revenir à Marseille d’ici la fin de sa carrière. Le club marseillais a néanmoins prouvé ces dernières années qu’il n’était pas contre les retours de certains joueurs majeurs tels que Florian Thauvin, Steve Mandanda ou encore Dimitri Payet. En ce qui concerne André Ayew, qui perçoit des émoluments XXL au Qatar, la situation paraît bien plus improbable. Reste que les supporters marseillais se font une joie de revoir André Ayew à l’occasion de cette Coupe du monde, d’autant que le n°10 du Ghana est toujours un joueur très compétitif.