OM ‍: Amine Harit, son prix provoque un énorme problème

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De retour dans le groupe après quatre mois d’absence, Amine Harit s’est de nouveau blessé à un mollet. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille va manquer de longues semaines de compétition. Un coup dur pour le président Pablo Longoria qui souhaite le pousser vers la sortie.

Amine Harit n’est pas près de retrouver les pelouses de Ligue 1. Alors qu’il figurait sur les deux dernières feuilles de match, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille se voit freiné par un nouveau pépin physique. L’international marocain souffre d’une blessure à un mollet qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Encore un coup dur pour l’ancien joueur de Schalke 04 dont le dernier match remonte au 27 octobre.

Harit s'accroche à l'OM

Depuis ce fameux Classique (0-3 pour le Paris Saint-Germain) durant lequel il avait été exclu pour un geste dangereux sur le Parisien Marquinhos, Amine Harit a totalement disparu de la circulation. Autant dire que ses longs mois d’indisponibilité ne faciliteront pas la tâche de Pablo Longoria. Cet hiver, le président de l’Olympique de Marseille souhaitait déjà se débarrasser du milieu offensif de 27 ans, sans succès. Le Marseillais sous contrat jusqu’en 2027 n’a jamais ouvert la porte à un départ. Il serait étonnant qu’Amine Harit change d’avis d’ici le prochain mercato estival, surtout si cette rechute l’empêche de se relancer.

Sacré casse-tête pour l'OM que le dossier Harit l'été prochain.



Le joueur n'a jamais souhaité quitter le club et les potentiels clubs intéressés ne voudront pas investir sur un joueur avec un historique de blessures assez important. https://t.co/eSUi7sHaFB — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) March 7, 2025

On peut également s’interroger sur sa popularité sur le marché des transferts. Comme le souligne le compte La Tribune Olympienne sur le réseau social X, peu de clubs se manifesteront pour recruter un joueur fragile et en manque de rythme. Et ceux qui oseront tenter le pari auront tout intérêt à proposer un simple prêt, ou au mieux un transfert à petit prix. Un sacré casse-tête à venir pour Pablo Longoria qui, une fois de plus, devra réaliser un petit miracle sur ce dossier.