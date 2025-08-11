OM ‍: Amine Gouiri déjà en danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM lors de la seconde partie de saison dernière, Amine Gouiri a vu de la concurrence débarquer cet été. Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas là pour faire de la figuration, une vraie menace pour l’Algérien.

Titulaire lors de chacun des matchs de préparation de l’Olympique de Marseille cet été, Amine Gouiri a de fortes chances de figurer dans le onze de départ de Roberto De Zerbi pour le déplacement à Rennes, vendredi lors de la 1ère journée de Ligue 1. L’attaquant algérien a la confiance de son entraîneur et il l’a mérité, après avoir réalisé une seconde partie de saison 2024-2025 assez bluffante en contribuant grandement à la qualification de l’OM en Ligue des Champions. Amine Gouiri a néanmoins un concurrent de poids en Provence désormais avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang.

Supporters marseillais, vous commencez la saison avec Gouiri 🇩🇿 ou Aubameyang 🇬🇦 en 9 ? pic.twitter.com/YQqVUWQs6p — BeFootball (@_BeFootball) August 10, 2025

Sur le banc contre Aston Villa, le Gabonais a frappé fort en inscrivant un doublé en seulement 30 minutes. De quoi faire de l’ombre à Amine Gouiri et menacer le statut de titulaire de l’ancien Rennais selon L’Equipe. « Amine Gouiri, bien qu'intéressant, pourrait rapidement payer son manque d'efficacité au poste d'avant-centre avec le retour pleine balle de Pierre-Emerick Aubameyang. Son doublé de samedi est un rappel supplémentaire. Plutôt qu'un « problème de hiérarchie », De Zerbi préfère y voir un atout de plus dans un mois d'août à double tranchant » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

Aubameyang, un concurrent XXL pour Gouiri

Chance pour Amine Gouiri, son concurrent n’a pas effectué la préparation dans son intégralité et sera sans doute trop juste pour démarrer contre Rennes ou face au Paris FC lors des deux premières journées de Ligue 1. Mais Aubameyang a prouvé contre Aston Villa qu’il avait toujours son incroyable flaire de buteur et qu’il serait rapidement un concurrent très sérieux pour Amine Gouiri. Un autre scénario pourrait voir le jour, celui dans lequel les deux hommes seraient associés, Gouiri et Aubameyang étant capables l’un comme l’autre de joueur second attaquant ou ailier gauche. Mais cette hypothèse n’est pas encore à l’ordre du jour pour Roberto De Zerbi, qui compte au contraire profiter des deux joueurs pour les mettre en concurrence et en tirer le meilleur.