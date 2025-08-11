OM ‍: Amine Adli pour 30 ME, Marseille est bouillant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà bien armé à ce poste, l’Olympique de Marseille cherche à recruter un ailier supplémentaire d’ici la fin du mercato. Amine Adli suscite un vif intérêt de la part du club phocéen, et son prix a été révélé par la presse allemande.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas hésité à mettre le paquet pour renforcer leur attaque. En plus de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang, le board olympien a lâché 35 millions d’euros pour Igor Paixao. L’ex-star du Feyenoord sera prête d’ici un mois, et l’OM fonde de grands espoirs sur sa venue pour dynamiter son couloir gauche. Avec Paixao d’un côté et Greenwood de l’autre, Roberto De Zerbi tient sans doute ses titulaires. Il peut en plus compter sur un Jonathan Rowe auteur d’une bonne fin de saison et d’une excellente pré-saison.

L’avenir de l’Anglais, très courtisé, est toutefois incertain. Raison pour laquelle l’OM se penche sur la situation de deux joueurs afin de compenser son potentiel départ : Edon Zhegrova (Lille) et Amine Adli (Bayer Leverkusen). La presse allemande confirme d’ailleurs le fort intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ancien Toulousain. Kicker indique que le dauphin du PSG est le club le plus chaud sur Amine Adli, et va devoir se batailler avec Sunderland dans ce dossier. La question est maintenant de savoir si Pablo Longoria et Medhi Benatia seront d’accord pour s’aligner sur les exigences du champion d’Allemagne 2024.

Le prix d'Amine Adli est colossal

On peut en douter puisque Kicker affirme que le Bayer Leverkusen réclame la coquette somme de 30 millions d’euros pour se séparer d’Amine Adli, sous contrat jusqu’en 2028 et qui sort d’une saison mitigée à 2 buts et 2 passes décisives. Les prochains jours nous diront si l’OM accepte de payer un tel tarif pour l’international marocain (15 sélections) alors que le média allemand précise que Leverkusen est ouvert à un prêt avec obligation d’achat, une formule déjà utilisée cet été par Pablo Longoria pour boucler par exemple les signatures de Timothy Weah ou encore de Facundo Medina. Chez les supporters olympiens, on estimera sans doute qu’à un tel prix, il serait bien plus raisonnable de garder Jonathan Rowe, nouveau chouchou du Vélodrome et dont le départ ferait grincer des dents à quelques jours du début de la saison.