OM ‍: Amine Adli, c'est déjà fini

Par Quentin Mallet

En parallèle d'Edon Zhegrova, l'Olympique de Marseille s'est aussi penché sur le dossier Amine Adli. Mais le joueur du Bayer Leverkusen attirant beaucoup de prétendants, l'opération risque d'être compliquée pour les Phocéens.

L'Olympique de Marseille ne cache plus sa volonté de recruter un nouvel ailier. Au regard des profils sondés, on pourrait presque croire qu'un tel recrutement aurait pour conséquence de pousser Mason Greenwood vers la sortie. Mais aux dernières nouvelles, le joueur le plus enclin à pâtir de l'arrivée d'attaquant serait plutôt Jonathan Rowe. La première rumeur à être apparue est celle menant à Edon Zhegrova. Toutefois, étant donné la difficulté d'aller au bout de cette opération, la direction marseillaise a également entamé des discussions pour Amine Adli, comme le révélait L'Equipe ce mercredi 6 août. Là encore, les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes.

La piste Amine Adli s'éloigne aussi

OM : Un gardien de but s'en va à Montpellier https://t.co/oivoxEsVDO — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

En 2021, au moment de quitter Toulouse, Amine Adli était très proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais au final, il leur avait filé entre les doigts et avait signé au Bayer Leverkusen. Quatre ans plus tard, bis repetita ? Selon les informations de Florian Plettenberg, Bournemouth a ajouté le nom de l'ailier gaucher à sa short-list de recrues potentielles pour ce mois d'août. Le journaliste allemand précise que le joueur a reçu énormément de propositions, de quoi refroidir les ardeurs olympiennes.

De son côté, l'Olympique de Marseille a des arguments de taille. Une Ligue des champions disputée dans un Vélodrome en fusion et la perspective de revenir dans son pays natal et de formation sont autant de facteurs positifs pour les Phocéens. Toutefois, de club à club, Bournemouth n'aurait aucun mal à poser suffisamment d'argent sur la table. Les ventes de Dean Huijsen au Real Madrid et celle à venir d'Illya Zabarnyi au Paris Saint-Germain permettent de réinvestir beaucoup d'argent.