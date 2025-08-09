OM ‍: Amine Adli toujours plus proche de Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête d’un renfort supplémentaire pour le secteur offensif, l’Olympique de Marseille négocie avec le Bayer Leverkusen pour Amine Adli. Le club phocéen tente d’attirer l’international marocain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Malgré les six recrues au compteur, l’Olympique de Marseille n’a pas terminé son recrutement. Le vice-champion de France espère s’offrir une solution supplémentaire dans le secteur offensif. Pendant que l'on évoque un possible départ de l'Anglais Jonathan Rowe, les dirigeants marseillais se sont penchés sur le cas Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC ne devrait pas prolonger alors que son contrat expire l’été prochain. Sa situation faisait de lui une belle affaire, jusqu’à l’avertissement de son président Olivier Létang, prêt à le conserver jusqu’à la fin de son bail.

Zhegrova retenu, l'OM fonce sur Adli

« Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français, tempérait le patron nordiste en conférence de presse vendredi. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir. Plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on se dit qu’il est là. Il est à la maison. (…) S’il est dans la dynamique de groupe, avec le fait de combattre pour les autres, on sera content qu’il soit avec nous. » Réputé dur en affaires, Olivier Létang a pu refroidir son homologue Pablo Longoria.

Négociations pour Amine Adli. L'OM aimerait un POAO. D'autres joueurs sont suivis en cas de bonne opportunité. https://t.co/AoNmkOW7aK — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) August 9, 2025

Les décideurs marseillais ont peut-être intérêt à se rabattre sur un autre dossier comme celui d’Amine Adli (25 ans). Le club phocéen s’intéresse effectivement au milieu offensif du Bayer Leverkusen. Et selon le compte X La Tribune Olympienne, Marseille a entamé des négociations avec les Allemands afin d’obtenir un prêt avec une option d’achat obligatoire. Rappelons que le pensionnaire du Vélodrome a de la concurrence. En Angleterre, Bournemouth apprécie également les qualités de l’international marocain formé à Toulouse.