OM : Amiens gâche le grand retour de Thauvin

Dans : OM.

Attendu comme le messie, ou plutôt comme la recrue offensive que l’Olympique de Marseille n’a pas pu avoir durant le dernier mercato hivernal, Florian Thauvin a enfin retrouvé le chemin de la compétition.

Opéré à une cheville et absent depuis le 1er septembre dernier, le champion du monde a effectivement refoulé la pelouse du Stade Vélodrome ce vendredi soir à l’occasion du match nul de l’OM contre Amiens en Ligue 1 (2-2). Entré à la 80e minute de jeu en lieu et place de Dimitri Payet, l'international français a petit à petit repris son rang dans le couloir droit de l’attaque marseillaise. Acclamé par le public marseillais lors de son échauffement et de son entrée en jeu, Flotov a tenté quelques actions, dont sa spéciale avec un enroulé du gauche dans le temps additionnel (94e), sans réussir à trouver le chemin des filets.

Si cette sensation du but pourrait revenir au cours des prochaines semaines, Thauvin n’a en tout cas rien pu faire pour éviter le come-back d’Amiens... Puisque c’est après son grand retour que l’ASC est revenu à égalité grâce à des buts de Guirassy (82e sp) et de Ghoddos (90e+5), répondant à ceux de Sanson (45e+1) et de Payet (56e). S'il espérait un retour plus heureux, surtout devant ses supporters à Marseille, le nouveau papa espère bien se rattraper du côté de Montpellier le 14 mars prochain.