OM : Amende et suspension, Nuno Tavares va prendre cher

Par Corentin Facy

Buteur pour l’ouverture du score de l’OM à Montpellier, Nuno Tavares a ensuite pété les plombs, ce qui lui a valu un carton rouge.

Deuxième meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Nuno Tavares a encore débloqué la situation en faveur du club phocéen, lundi soir sur la pelouse de Montpellier. D’une lourde frappe du pied droit sous la barre, une spécialité pour le Portugais, il a inscrit le but de l’ouverture du score en début de seconde période. Nuno Tavares a malheureusement terni sa prestation en fin de match avec un carton rouge totalement stupide récolté pour une grossière balayette sur Arnaud Souquet, sans raison apparente alors que Marseille gagnait 2-0 à ce moment de la rencontre. Après la victoire de l’OM à Montpellier (2-1), Igor Tudor n’a pas mâché ses mots à l’encontre de son piston gauche, annonçant qu’il allait écoper d’une amende de la part du club.

Nuno Tavares risque gros

« Il a perdu la tête » a reconnu Igor Tudor en conférence de presse, avant de poursuivre. « Il va prendre une belle amende. Ça peut arriver, mais il va être mis à l'amende, car ça va nous pénaliser pour la suite. On a de la chance que ça se soit passé à la fin du match » a expliqué le coach de l’Olympique de Marseille, bien conscient que ce carton rouge va grandement être préjudiciable pour la suite des évènements. Et pour cause, il est déjà acquis que Nuno Tavares va manquer le match de Coupe de France de samedi face à Hyères. Mais le Portugais ayant écopé d’un carton rouge direct, il pourrait aussi être suspendu pour le déplacement de l’OM sur la pelouse de Troyes, mercredi soir. Selon La Provence, Nuno Tavares « risque gros » et pourrait écoper d’une lourde suspension, dont la durée sera connue dans les prochains jours. Un sacré handicap pour Igor Tudor dans la mesure où parallèlement, Jonathan Clauss s’est blessé à l’adducteur lundi soir à Montpellier. Orphelin de ses deux pistons, l’OM n’aura pas le même visage. Ce sera alors à Kolasinac et Kaboré, les probables suppléants de Clauss et de Nuno Tavares, de faire le job.