OM : Marseille trop pauvre pour garder Amavi, le constat glaçant

Dans : OM.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a ouvert des négociations avec André Villas-Boas afin de prolonger l’entraîneur portugais.

Le club phocéen mène plusieurs dossiers bouillants de front car en parallèle, il est également question de prolonger des joueurs cadres en fin de contrat tels que Jordan Amavi ou encore Florian Thauvin. Financièrement, il ne sera pas évident pour Frank McCourt de prolonger tout ce beau monde. C’est précisément pour cela que le journaliste Jean Saint-Marc a estimé sur le plateau du Phocéen que Thauvin et Amavi allaient probablement partir libre de tout contrat au mois de juin prochain. Un constat effrayant pour les supporters d’un point de vue sportif, et évidemment désastreux pour les dirigeants olympiens en termes financiers.

« L’OM ne peut pas s’aligner sur les prétentions salariales d’Amavi ? Pour moi, cette histoire est vouée à l’échec… C’est impossible de prolonger Amavi en ce moment ! Il a aucun intérêt à le faire. Si j’étais le joueur ou l’agent du joueur, je dirais : ‘On ne prolonge pas à l’OM’. Ce dossier va nous tenir en haleine jusqu’en juin, mais Amavi ira signer ailleurs, il empochera une énorme prime à la signature, et tout se passera très bien pour lui… Marseille n’a pas les moyens ? L’OM ne fera pas faillite à cause de la crise. Mais Marseille doit laisser partir Amavi et Thauvin. Car je pense que les deux joueurs ont envie de partir, ils seront plus épanouis à l’étranger. Je ne pense pas que l’OM doit les prolonger à tout prix, et ce n’est pas pour un souci économique » a détaillé le spécialiste de l’Olympique de Marseille, pour qui les dés sont déjà pipés dans les dossiers Jordan Amavi et Florian Thauvin.