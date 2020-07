OM : Amavi contre Ghoulam, Naples réchauffe le mercato !

Dans : OM.

Le nom de Faouzi Ghoulam revient dans l'actualité du mercato marseillais. Naples aurait une idée pour arranger tout le monde.

La première partie du mercato franco-français étant terminée, les supporters de l’Olympique de Marseille attendent désormais avec impatience la suite des opérations lorsque cette fois le marché des transferts sera ouvert à toute l’Europe. Et c’est du côté du Sud de l’Italie, plus précisément de Naples que les regards pourraient rapidement se tourner. Car selon Bruno Galva, journaliste pour CalcioNapoli24 TV, les dirigeants napolitains auraient noué des contacts avec leurs homologues marseillais. Objet de cette discussion supposée, la possibilité de voir Jordan Amavi rejoindre Naples pour la saison prochaine.

Pour tenter d’aboutir à un accord, Aurelio de Laurentiis, le propriétaire du Napoli, accepte de mettre Faouzi Ghoulam dans la transaction. Ce n’est pas la première fois que le défenseur international algérien de Naples est évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, son nom avait déjà circulé lors du dernier mercato d’hiver, cette fois sous forme d’un prêt. Reste que Bruno Galva le reconnaît, Jordan Amavi semble plutôt vouloir rejoindre la Premier League en cas de départ de l’OM, son passage à Aston Villa avant de rejoindre Marseille en 2017, lui ayant laissé un petit goût d’inachevé. D’autre part, on voit mal Jacques-Henri Eyraud accepter un simple échange pour un joueur comme Jordan Amavi. Marseille doit faire rentrer du cash, et un échange avec Faouzi Ghoulam ne sera pas le meilleur moyen d’y parvenir.