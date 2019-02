OM : Amavi a choqué Roustan, il veut changer les règles du foot

Dans : OM, Ligue 1.

Dans le temps additionnel du match Rennes-OM dimanche après-midi, Jordan Amavi a sauvé les siens en stoppant volontairement la course de Hunou, lequel partait en face à face avec Steve Mandanda. Logiquement, l’ancien défenseur de Nice a récolté un carton rouge et devrait être sanctionné d’au moins deux matchs de suspension. Une sanction pas assez sévère pour Didier Roustan, lequel a été inspiré par ce fait de jeu. Et sur la Chaîne L’Equipe, il a soumis une drôle d’idée pour révolutionner le football et bannir ce genre de gestes d’anti-jeu.

« La faute de Jordan Amavi ? Il faut changer le règlement avec quelque chose de très simple. A partir du moment où quelqu’un arrête volontairement un joueur qui part seul au but comme Amavi avec Hunou lors de Rennes-OM, il faut donner penalty ! En une fraction de seconde, le défenseur comprendra qu’il ne devra pas faire ce geste d’anti-jeu. C’est dans l’esprit du jeu, ça bénéficie à l’attaque sans pour autant dénaturer l’esprit du jeu. Si tu essaies de prendre le ballon et que tu te rates, c’est différent bien-sûr. Mais dans le cas d’Amavi par exemple, c’est de l’anti-jeu » a confié le chroniqueur de l’Equipe du Soir. Une drôle d’idée qui pourrait néanmoins avoir ses partisans…