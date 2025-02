OM ‍: Amar Dedic choque De Zerbi et fait une première victime

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal a permis à l’OM d’installer plus de concurrence dans son groupe et notamment au poste de latéral gauche avec la signature d’Amar Dedic, un sérieux concurrent pour Quentin Merlin.

Désireux de ne pas chambouler son groupe en cours de saison, l’Olympique de Marseille a tout de même profité du mercato hivernal pour recruter quatre nouveaux joueurs. Luiz Felipe, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont rejoint l’OM au même titre qu’Amar Dedic, sans doute la moins connue parmi les recrues olympiennes du mois de janvier. Le polyvalent latéral de 22 ans, aussi bien capable de jouer à droite et à gauche, vient renforcer un secteur de jeu dans lequel la concurrence était faiblarde, incarnée par Pol Lirola et Ulisses Garcia derrière les titulaires Luis Henrique et Quentin Merlin.

🤔 Amar Dedić 🇧🇦 déjà logiquement titulaire contre Saint-Étienne samedi ?



📸 @laloumance pic.twitter.com/dkfQHvTGiJ — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 11, 2025

Si le Brésilien réalise une excellente saison, le bilan est plus contrasté pour l’ancien Nantais. Sur son côté gauche, Merlin est peu décisif, parfois brouillon techniquement et manque un peu de vitesse. La venue d’Amar Dedic représente une réelle menace pour l’international espoirs français comme le confirme le journal L’Equipe dans son édition du jour, d’autant que le quotidien national révèle que le Bosnien, peu connu du staff technique avant son arrivée, a rapidement séduit Roberto De Zerbi lors de ses premiers entraînements à Marseille.

Merlin poussé vers le banc ?

« Avec son style plus percutant que Merlin, peut-il renverser la hiérarchie ? » s’interroge le média, qui estime que la faculté de Dedic à vite comprendre les consignes et la philosophie du coach de l’OM sera cruciale pour prétendre à une place dans le onze de départ. Mais avec l’international bosnien, déjà doté d’une belle expérience européenne grâce à son passage à Salzbourg, l’Olympique de Marseille s’est offert un vrai renfort capable de vite intégrer son équipe. Ses premières minutes à Angers au poste de piston gauche ont d’ailleurs séduit les observateurs et les supporters, qui en redemandent et qui espèrent voir Amar Dedic sur la pelouse du Vélodrome samedi après-midi contre Saint-Etienne.