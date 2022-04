OM : Alvaro viré à prix d'or, coup de théâtre ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi, Foot Mercato dévoilait qu’un accord avait été trouvé entre l’OM et Alvaro Gonzalez pour la résiliation du contrat du défenseur de 32 ans.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Alvaro Gonzalez a peu de chances de revenir dans la cité phocéenne. En Espagne depuis plusieurs jours, le défenseur espagnol a été écarté par Jorge Sampaoli, qui ne compte plus sur lui pour la fin de la saison. Des négociations ont ainsi débuté entre l’OM et Alvaro afin de résilier le contrat de l’ancien roc de Villarreal. Mardi matin, le média Foot Mercato dévoilait l’issue de ce dossier avec un accord total entre Marseille et l’entourage d’Alvaro Gonzalez pour une résiliation de contrat et une compensation financière importante en faveur du défenseur espagnol. Une version totalement démentie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille ce mercredi dans les colonnes de La Provence.

Le contrat d'Alvaro résilié, pas d'accord selon l'OM

Marseille n’oublieras pas tout ce que tu a apporté en tant qu’homme et également en tant que joueur , tu incarne notre ville parfaitement merci pour le patron que tu a été et l’amour que tu nous a porté sache que celui ci est réciproque ! On t’aime Cabron @AlvaroGonzalez_ 🤍💙 pic.twitter.com/IS88Gonx2s — Joki (@joki07official) April 1, 2022

« C’est faux » a simplement commenté l’état-major de l’OM au quotidien régional, qui n’est cependant pas en mesure de nous en dire plus sur l’avancée des négociations. « A défaut d’être acté officiellement, le divorce semble déjà bel et bien consommé » entre Marseille et Alvaro selon La Provence mais pour l’instant, il est trop tôt pour dire qu’un accord définitif a été trouvé selon les dirigeants olympiens. Reste maintenant à voir comment ce dossier va évoluer et si finalement, Alvaro Gonzalez va faire son retour en France car en attendant l’officialisation d’une résiliation de contrat, le défenseur espagnol de 32 ans reste payé par l’Olympique de Marseille. Et même si Jorge Sampaoli ne compte plus -du tout- sur lui, le club olympien est très short dans ce secteur de jeu après l’opération à l’épaule de Leonardo Balerdi, out jusqu’à la fin de la saison. En défense centrale, Jorge Sampaoli ne dispose plus que de Duje Caleta-Car, William Saliba, Luan Peres voire Boubacar Kamara. Dans ce contexte et alors que l’OM a encore l’Europa League Conférence à jouer, Alvaro pourrait être utile tant que son contrat n’est pas officiellement résilié…