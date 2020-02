OM : Alvaro supplie McCourt et Eyraud de renforcer Marseille

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 avec neuf points d'avance sur Lille, quatrième et adversaire de l'OM ce week-end, Marseille rêve de Ligue des champions. Mais pour Alvaro Gonzalez, son club doit impérativement recruter.

Même si son avenir à l’Olympique de Marseille n’est pas encore assuré, puisque l’OM doit finaliser un éventuel transfert définitif avec Villarreal, Alvaro Gonzalez sait que du côté d’André Villas-Boas on compte sur lui pour la saison prochaine. Mais, à l’image de l’entraîneur de Marseille et de Dimitri Payet, le défenseur espagnol du club phocéen est bien conscient que si l’Olympique de Marseille décroche son ticket pour la prochaine Ligue des champions il est impératif de recruter plusieurs joueurs. Alors que les finances de l’OM sont dans le rouge vif, Alvaro Gonzalez avoue que sans renfort, la fête européenne risque d’être gâchée.

Se confiant ce samedi dans L’Equipe, le joueur prêté par Villarreal ne tourne pas autour du pot et alerte Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. « C’est sûr que si on jouait la Ligue des champions cette saison, on aurait un effectif un peu court. Si on se qualifie pour la Ligue des champions, avec toutes les compétitions à disputer, on aura besoin de plus de monde. Une des choses que je partage avec ce qu’ont dit le coach et Payet, c’est que si cette saison on donne notre vie pour aller en Ligue des champions et qu’on donne ce bonheur aux supporters et à nous-mêmes, j’aimerais qu’on y soit compétitifs. Marseille a tout pour pouvoir bien y figurer : le public, le stade, la ville. Tout ça mérite qu’on fasse quelque chose de beau », a prévenu Alvaro Gonzalez, bien conscient que l’Olympique de Marseille ne pourra pas enchaîner les matches la saison prochaine avec un tel effectif.