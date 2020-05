OM : Alvaro sidéré par le contrat proposé par Eyraud

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par Villarreal l’été dernier, Alvaro Gonzalez devrait être définitivement transféré à l’Olympique de Marseille. L’occasion pour l’Espagnol de signer un contrat longue durée.

Alvaro Gonzalez s’est fait une petite frayeur sans conséquence pour son avenir. Sa situation était pourtant simple au cours de la saison. A partir d’un certain nombre de matchs disputés avec l’Olympique de Marseille, son prêt en provenance de Villarreal aboutissait automatiquement à un transfert définitif. Et comme le défenseur central s’est rapidement imposé dans le onze d’André Villas-Boas, l’opération était quasi certaine. Mais ça, c’était avant le début de la crise sanitaire, suivie du départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, à l’origine de son arrivée. De quoi changer la donne pour l’Espagnol ?

« Trois ans de plus, ça en vaut la peine »

Pas du tout, répondait récemment le président Jacques-Henri Eyraud, dont les propos ont rassuré Alvaro Gonzalez. « Si je reste à l'OM ? Oui, en théorie, s’est réjoui le Marseillais sur les ondes de la Cadena COPE. Le président a confirmé à la radio que je devais rester mais je suis en attente de rentrer à Marseille pour tout concrétiser. Si tout se fait, je resterai trois ans de plus à Marseille, je serai très content car avoir cette confiance de signer 3 ans à 30 ans, ça en vaut la peine. » En effet, la recrue estimée entre 4 et 5 M€ n’a plus à s’inquiéter pour son avenir à court terme et la suite de sa carrière. Reste quand même à finaliser tout cela.