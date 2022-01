OM : Alvaro Gonzalez viré ? Il exige des explications

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Récemment prolongé par l’OM jusqu’en juin 2024, Alvaro Gonzalez est un remplaçant aux yeux de Jorge Sampaoli cette saison.

A l’instar de Jordan Amavi, le défenseur espagnol a été prolongé… puis mis au placard. Dans l’ombre de Caleta-Car, Luan Peres, Saliba et Balerdi, l’ancien taulier de Villarreal a perdu son statut de titulaire indiscutable dont il jouissait avec Villas-Boas et en fin de saison dernière avec Sampaoli. Cela étant, Alvaro Gonzalez reste très attaché à l’Olympique de Marseille et en ce sens, il n’envisage pas de partir malgré les intérêts très prononcés du RC Strasbourg et des Girondins de Bordeaux. Selon les informations de RMC, qui confirme la tendance des derniers jours, Alvaro Gonzalez ne souhaite pas entendre parler d’un départ de Marseille cet été. En revanche, il aimerait obtenir quelques explications sur sa situation personnelle auprès de la direction phocéenne

L’OM a-t-il l’intention de le garder ou Pablo Longoria serait-il prêt à se débarrasser de lui à la première offre intéressante ? Alvaro Gonzalez aimerait avoir concrètement les réponses à ces questions, raison pour laquelle il a sollicité un entretien avec l’état-major de l’Olympique de Marseille. En attendant, Alvaro, qui pense incarner l’esprit du club à la perfection, continue de jouer les coéquipiers parfaits à Marseille. Qu’il soit titulaire ou remplaçant, il continue de faire preuve d’un état d’esprit irréprochable. Le plus souvent, il est d’ailleurs performant sur le terrain les rares fois où Jorge Sampaoli fait appel à lui. Cet hiver, il ne devrait donc pas y avoir de départ surprise pour Alvaro Gonzalez. Mais si la direction de l’OM souhaite conserver un remplaçant fiable et leader dans le vestiaire, il devra s’expliquer en toute transparence avec l’Espagnol pour s’éviter un petit clash inutile. Ce sera à Pablo Longoria de régler cette histoire, alors que Sampaoli s’est déjà expliqué à plusieurs reprises avec Alvaro sur les raisons de ses choix.