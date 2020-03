OM : Alvaro Gonzalez l'officialise, il reste à Marseille

Dans : OM.

Prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille par Villarreal, Alvaro Gonzalez confirme qu'il sera à l'OM la saison prochaine.

Cela avait été un des renforts surprises de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2019, Andoni Zubizarreta ayant fait jouer ses contacts espagnols pour le dénicher à Villarreal, mais c'est une évidence, Alvaro Gonzalez est une excellente pioche pour l’OM. Reste que le défenseur espagnol est seulement prêté au club phocéen, avec une option d’achat. Mais si l’on ne connaît pas les secrets de cette clause, Alvaro Gonzalez est lui certain qu’il sera toujours à l’Olympique de Marseille lors de la saison 2020-2021. Invité à s’exprimer sur ce sujet par RTL, le défenseur de 30 ans a confirmé que l’OM et Villarreal avaient trouvé un accord pour son transfert définitif l'été prochain.

Un opération dont se réjouit Alvaro Gonzalez. « Il y a encore une clause mais oui, je suis sûr que je vais rester. Je me sens bien au club, on s’est mis d’accord ensemble pour que je reste la saison prochaine (…) Je me plais à Marseille. Aujourd’hui, l’objectif le plus important, c’est de se qualifier en Ligue des champions. Je ne l’ai jamais jouée, mais j’ai envie de le faire avec l’OM », a confié le défenseur dont le prix est estimé à 8ME par le site spécialisé Transfermarkt. Une opération qui est forcément intéressante, même si l’Olympique de Marseille est sous la loupe de l’UEFA et doit gérer son mercato au millimètre.