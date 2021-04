OM : Alvaro Gonzalez jusqu'en 2025, c'est bouillant !

Dans : OM.

Chouchou des supporters de l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez devrait rapidement prolonger son contrat avec l'OM jusqu'en 2025.

Arrivé de Villarreal sous forme de prêt à l’OM en 2019, à l’initiative d’Andoni Zubizarreta, Alvaro Gonzalez est désormais lié avec le club phocéen jusqu’en 2023. Mais c’est une évidence, le défenseur espagnol de 31 ans a réussi à s’imposer dans le coeur des fans marseillais, notamment depuis son duel musclé avec Neymar lors de la victoire de l’OM au Parc des Princes en septembre dernier. Ne manquant jamais une occasion de dire tout son bonheur de jouer avec l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez était également l’un des rares joueurs à vouloir discuter avec les Ultras qui avaient envahi la Commanderie en janvier dernier. Autant de choses qui ont contribué à faire du défenseur espagnol un des cadres de l’OM, même si Jorge Sampaoli en exige un peu plus et l’a fait savoir. Mais cela n’empêche pas Pablo Longoria de vouloir rapidement finaliser la prolongation de contrat d’Alvaro Gonzalez.

Salaire lissé ou pas, l'OM discute avec Alvaro Gonzalez

Et ce samedi, La Provence annonce que le dossier est bouclé ou presque. Reste à finaliser les conditions de cette prolongation, le nouveau président de l’Olympique de Marseille n’ayant pas les moyens d’offrir un salaire énorme à Alvaro Gonzalez en échange de cette extension de deux saisons. Autrement, soit l’OM prolongera son défenseur pour deux ans de plus aux conditions actuelles, soit le club de Frank McCourt mettra un nouveau contrat de quatre ans (2021 à 2025) avec un salaire lissé. Une offre qui s'inspire de celle que Dimitri Payet avait acceptée l’an dernier afin de devenir « Marseillais à vie », comme l’avait lancé à l'époque Jacques-Henri Eyraud. Les négociations sont désormais proches d'aboutir et l'Olympique de Marseille va pouvoir compter plus longtemps sur le soldat Alvaro Gonzalez.