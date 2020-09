OM : Alvaro Gonzalez craque, il est prêt à quitter Marseille !

Dans : OM.

Lors d'une réunion avec des supporters et des dirigeants de l'OM, Alvaro Gonzalez a craqué et a juré qu'il n'avait pas proféré d'insultes racistes à l'encontre de Neymar. Il est prêt à quitter Marseille.

Alors qu’il faudra encore attendre une semaine ou deux avant de savoir ce qu’il adviendra de Neymar et d’Alvaro Gonzalez devant la commission de la discipline de la LFP, le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille semble craquer nerveusement si l’on en croit RMC. La radio affirme en effet qu’Alvaro a rencontré lundi soir à la Commanderie des représentants des supporters en présence de dirigeants, dont Jacques-Henri Eyraud, pour un exercice de communication. Le joueur, accusé d’avoir traité Neymar de « merde de singe », était au bord des larmes et face à ces soupçons qui planent sur ses propos, Alvaro Gonzalez a été clair. « Si vous ne me croyez pas, si je suis un problème, alors j’accepte de partir et de quitter l’OM sans la moindre indemnité », a indiqué le joueur, lequel aurait été insulté et traité de « raciste » par un supporter marseillais alors qu’il se promenait récemment en Provence.

Le média, qui plaide clairement la cause d’Alvaro Gonzalez, précise que du côté du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille on veut désormais calmer le jeu, les deux clubs ayant (enfin) pris conscience que toutes ces histoires étaient nauséabondes pour eux. Cela ne coûte rien de le dire, la vanne étant ouverte sur Twitter où les deux camps s'affrontent sous le regard consterné des observateurs neutres et de représentants d'autres clubs.