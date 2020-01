OM : Alvaro connaît les bases : s'en prendre à l'OL

Dans : OM.

Adopté par le public marseillais grâce à sa générosité, Alvaro Gonzalez a démontré qu’il avait parfaitement compris la leçon, notamment en ce qui concerne la rivalité avec l’Olympique Lyonnais.

Recrue du début de saison à l’OM, Alvaro Gonzalez a réussi ses débuts. Solide et généreux, le défenseur central parvient à tirer son épingle du jeu. Lors de ses derniers passages devant les médias, il n’a jamais hésité à confier qu’il avait la volonté de continuer à Marseille dans les années à venir. L’Espagnol s’y plait, et il a profité d’un entretien avec Rodrigo Faez sur Youtube pour faire comprendre qu’il avait déjà adopté les us et coutumes locaux. Expliquant la façon de procéder au journaliste, le défenseur central a ainsi rappelé qu’il avait bien compris qu’il n’y avait qu’un seul olympique.



« Je me sens à l’aise dans la ville et je l’apprécie aussi parce que, en ce qui concerne le football, on travaille bien. Voilà, à voir si ça continue ainsi parce que les gens, comme je le disais plus tôt, les Marseillais suivent l’OM de près. L’Olympique, c’est Marseille. Lyon, ils l’appellent autrement… le Football Club de Lyon (rires). C’est… autre chose », a confié Alvaro Gonzalez, pour qui la rivalité avec Lyon a en tout cas bien été assimilée. Une nouvelle pique pour le FC Lyon, club amateur de la cité rhodanienne, et qui comme souvent dans ces chambrages, se retrouve cité sans avoir rien demandé.