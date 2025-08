OM ‍: Allo c'est Roberto De Zerbi ‍! Un attaquant approché en direct

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L'hiver dernier, Roberto de Zerbi avait tenté de faire venir Even Ferguson à l'Olympique de Marseille. Mais son ancien joueur à Brighton avait décliné l'invitation en privilégiant un départ en prêt à West Ham United.

Roberto De Zerbi aurait bien aimé utiliser son expérience passée à Brighton pour renforcer l'Olympique de Marseille dans un secteur demandeur. L'hiver dernier, dans l'optique de consolider sa deuxième place au classement de Ligue 1, le club phocéen avait cruellement besoin d'un nouvel attaquant de pointe pour remplacer un Elye Wahi complètement à la traine. Vendu à l'Eintracht Francfort, le natif de Courcouronnes laissait alors sa place à Amine Gouiri et le choix s'est avéré plus que payant puisque l'ancien Rennais a été un artisan majeur de la qualification pour la Ligue des champions au terme de la saison. Mais à en croire les dernières nouvelles, l'OM aurait pu se retrouver avec un tout autre profil.

Roberto De Zerbi a tenté de convaincre Evan Ferguson

L'OM dit oui à une vente historique de Greenwood https://t.co/DCLARjNCwS — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Evan Ferguson, fraichement arrivé à l'AS Roma sous la forme d'un prêt d'une saison, a pris le temps de revenir sur sa relation avec Roberto De Zerbi. L'attaquant de pointe irlandais indique avoir été contacté par son ancien entraineur à Brighton. « Roberto De Zerbi a déclaré que je pouvais devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League ? C'est vraiment sympa, mais dans le football, les choses évoluent vite. Je veux être parmi les meilleurs, bien jouer, marquer des buts et aider l'équipe. Il m'a envoyé un message en janvier pour me faire venir à Marseille. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici », a révélé celui qui a passé deux ans sous la houlette de RDZ à Brighton. A la place, il est parti en prêt à West Ham, n'a quasiment pas joué et n'a pas été décisif une seule fois.