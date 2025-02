OM ‍: « ‍Allez vous faire foutre ‍», les Marseillais font craquer Daniel Riolo

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lors du succès à Angers (0-2) dimanche, l’Olympique de Marseille a tenté d’obtenir un penalty pourtant inexistant. Un fait de jeu inadmissible pour Daniel Riolo.

Après ses nombreuses plaintes dans les médias ou à travers des communiqués, l’Olympique de Marseille a trouvé une autre manière de mettre la pression sur les arbitres. Face à Angers dimanche, et plus précisément à l’heure de jeu, plusieurs Marseillais ont réclamé un penalty pour une supposée main de Florent Hanin sur sa ligne. Sûr de lui, Pierre-Emile Hojbjerg a même volontairement sorti le ballon en touche pour réclamer la VAR. Finalement, les officiels ont pu constater que le latéral gauche n’avait commis aucune faute.

Une scène ahurissante pour Daniel Riolo, choqué par le comportement des Olympiens. « Fait absolument banal, il y a eu une grosse frappe d’un Marseillais qui atterrit sur un Angevin. Et là, qu’est-ce que je ne vois pas… Les mecs sautent dans tous les sens, ça lève les bras, ça fait des bonds, a constaté le journaliste de RMC. A la hauteur des bonds, je me suis dit : "Il y a penalty". Entre les bonds à n’en plus pouvoir, on avait l’impression qu’ils étaient sur un trampoline, le ballon mis dehors genre "on va vérifier immédiatement, on est tellement mais tellement sûrs qu’il va aller vérifier si je mets le ballon dehors…" On revoit l’image et il lui tape dans le bide. Et les joueurs, ceux qui ont fait des bonds de trampoline, sont devant. »

Riolo s'emporte

« Et là, je me dis: "Ecoutez les gars, si vous êtes à ce point capables de mentir, à ce point capables de jouer la comédie… Sans déconner, allez vous faire foutre, a-t-il lâché. Quand derrière vous venez chouiner en permanence sur les erreurs des arbitres, sur l’interprétation... Si vous-mêmes, vous êtes capables de mentir, de jouer la comédie de cette façon, mais sans déconner, fermez-la. Ce pour quoi j’étais en grande partie contre la VAR, c’est que je disais : "Si tu veux rouler l’arbitre, ça fait partie de l’histoire de ce sport. Tu veux simuler ? Ça fait partie de l’histoire de ce sport". Simule autant que tu veux, essaye de tricher. Mais derrière, tu assumes. »

« Tu assumes que t’es une garce, t’assumes qu'on ne te donne pas le péno, tu assumes, si t’as fourré l'arbitre, de te faire fourrer la semaine d’après. Ça fait partie du foot cette tambouille de petit truand. Vous avez voulu la VAR pour que tout soit honnête, mais vous continuez de vouloir rouler tout le monde et vous n’acceptez pas que l’arbitre se trompe ou que le mec devant la télé ait une interprétation. Mais fermez-là. Je vous jure, fermez-la tous », a répété Daniel Riolo.