OM : Alexis Sanchez-Milik, une attaque de feu à Marseille !

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut se donner les moyens de ses futures ambitions la saison prochaine. Pablo Longoria est séduit par la possibilité de recruter Alexis Sanchez en provenance de l'Inter.

Pablo Longoria et son équipe sont à pied d'oeuvre depuis quelques jours pour tenter de renforcer l'OM. La récente venue en tant que Directeur du football de Javier Ribalta devrait accélérer certains dossiers. Il faut dire que l'OM ne va pas devoir trop attendre avant de recruter. La saison prochaine, le club phocéen jouera sur des tableaux compliqués, à commencer par la Ligue des champions. Une compétition dans laquelle les Phocéens veulent se donner une chance. Jorge Sampaoli le rappelait en fin de saison dernière, le recrutement devra se montrer à la hauteur pour ne pas faire de la figuration en C1. Alors que pas mal de noms sont évoqués dans la presse pour signer à l'OM cet été, un profil vient d'être confirmé par son propre clan : Alexis Sanchez.

Sanchez et l'OM, son clan confirme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

En fin de contrat en 2023 avec l'Inter, l'international chilien n'est pas contre un départ du club italien. A 33 ans, Alexis Sanchez n'est plus le joueur qu'il était mais peut encore rendre de gros services, notamment en Ligue des champions. Selon le média chilien La Tercera, Sanchez est en contacts permanents avec Jorge Sampaoli depuis plusieurs jours. Les deux hommes se connaissent très bien et ne sont pas contre la possibilité de retravailler ensemble. Sampaoli fait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à l'OM. Toujours selon La Tercera, Sanchez n'est pas insensible à la proposition marseillaise. Un proche du joueur confirme même : « Marseille est une des options que le joueur a sur la table, mais d'autres l'attirent davantage, comme le FC Barcelone. Après le 30 juin, il prendra une décision pour son avenir ». Auteur de 5 buts et 3 passes décisives la saison passée en Serie A, Alexis Sanchez a donc encore quelques ambitions pour la fin de sa carrière. Pablo Longoria et Javier Ribalta devront, en plus de Jorge Sampaoli, se montrer convaincants pour attirer Sanchez à l'OM. Dans le cas contraire, ce serait un nouvel échec après Axel Witsel et Mohamed Ali-Cho.