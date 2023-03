OM : Alexis Sanchez, le coup de pression

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez réalise une saison taille patron à l’OM.

L’été dernier, Pablo Longoria a profité de la résiliation du contrat d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan pour bondir et rafler la mise. Contre toute attente, l’international chilien s’est engagé pour une saison avec l’Olympique de Marseille, plus une seconde en option. Afin que cette deuxième année de contrat soit activée, les deux parties doivent se mettre d’accord. A l’occasion de cette trêve internationale, Alexis Sanchez a confié à la presse chilienne qu’il était heureux à l’OM et qu’il souhaitait prolonger. Tout dépend donc de Pablo Longoria, même si des négociations salariales interviendront logiquement pour régler ce dossier. Mais dans l’esprit de Denis Balbir, journaliste pour M6 et But, il est clair que le président de l’Olympique de Marseille doit régler au plus vite l’épineux dossier de la prolongation d’Alexis Sanchez au vu de la qualité hors du commun du joueur selon lui.

Denis Balbir milite pour la prolongation de Sanchez

« S'il n'a pas toujours été décisif dans les gros matchs depuis son arrivée, Alexis Sanchez reste un élément d'expérience avec un gros vécu en sélection et dans de très grands clubs. Son talent a aussi permis de faire la différence à des moments charnières cette saison. On l'a encore vu face à Reims où son doublé a permis aux Phocéens de faire un résultat face à un adversaire invaincu depuis six mois. L'OM a toujours besoin de ce genre de joueur capable de vous décoincer un match sur un coup-franc ou un coup de patte... Des équipes françaises qui peuvent se reposer sur le talent d'un seul joueur pour faire la différence, il n'y en a pas des masses. Quand on a la chance de pouvoir compter sur un joueur de la trempe d'Alexis Sanchez, on fait tout pour le garder. Je reste persuadé que l'expérience du Chilien sera importante au moment de retrouver la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est un joueur essentiel à l'OM » analysé Denis Balbir, convaincu de l’intérêt pour l’Olympique de Marseille de ficeler au plus vite la prolongation du contrat d’Alexis Sanchez. Nul doute qu’il s’agit actuellement du dossier prioritaire sur le bureau du président Pablo Longoria.

Alexis Sanchez buteur cette nuit avec le Chili

Le président de l’Olympique de Marseille n’a sans doute pas changé d’avis en visionnant le match de qualifications à la Coupe du monde entre le Chili et le Paraguay, dans la nuit de lundi à mardi. Remplaçant mais lancé dans le match dès la mi-temps, Alexis Sanchez a fait basculer le match. Tandis que son équipe perdait 2-1, le buteur de l’OM a inscrit le but de l’égalisation à la 75e minute avant de frapper dans le temps additionnel un corner entraînant un but contre son camp d’un Paraguayen en faveur du Chili. Une nouvelle prestation XXL de la part du buteur olympien, plus décisif que jamais cette saison et qui a bien conscience que l’Olympique de Marseille l’a relancé à un moment de sa carrière, à 34 ans, où beaucoup le pensaient finis. En Ligue 1 mais également avec la sélection chilienne, l’ancien attaquant du FC Barcelone prouve qu’en dépit de son âge, il en a encore sous le pied et il reste un joueur spécial… que l’OM doit absolument conserver.