OM : Alexis Sanchez joue avec les nerfs de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Alexis Sanchez dispose d’une option pour une année supplémentaire à l’Olympique de Marseille. L’attaquant chilien se dit prêt à prolonger mais continue de mettre la pression sur ses dirigeants.

Double buteur à Reims (2-1) dimanche dernier, Alexis Sanchez n’a fait que conforter Igor Tudor dans ses idées. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille juge son attaquant indispensable et espère le conserver la saison prochaine. C’est aussi le souhait de la direction qui, malgré l’option pour une année supplémentaire, souhaite prolonger le Chilien en fin de contrat.

Sanchez heureux à Marseille

Jusqu’ici, Alexis Sanchez s’est toujours montré indécis quant à son avenir. Mais sa dernière sortie médiatique donne une tendance positive pour l’Olympique de Marseille. « Je suis content, je suis heureux, a confié l’ancien joueur de l’Inter Milan sur TVN Chili. Le club croit en moi, c'est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s'occupe de moi. »

« Et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves, a-t-il poursuivi. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c'est le plus difficile. (...) Je vais jouer pendant combien de temps ? Je vois année après année. Par exemple, j'ai un contrat d'un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. » Quant à un éventuel avenir au club phocéen, « oui, j'aimerais prolonger », a annoncé Alexis Sanchez, avant de nuancer.

« J'aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d'un jour à l'autre, a prévenu l’Olympien. Si le Real Madrid arrive, qu'est-ce que je répondrai ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux (les Marseillais, ndlr), j'aime les supporters et on s'occupe bien de moi. » De quoi confirmer la tendance selon laquelle Alexis Sanchez prolongera seulement si Marseille dispute la Ligue des Champions la saison prochaine, avec un effectif de qualité.