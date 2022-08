OM : C'est plié, Alexis Sanchez s'envole pour Marseille

Dans : OM.

Par Marc Verti

Après plusieurs jours de flou autour du transfert d'Alexis Sanchez à l'OM, l'incertitude se lève, le Chilien va arriver ce soir à Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Les supporters marseillais peuvent exulter. Alexis Sanchez devrait bel et bien porter le maillot de l'OM cette saison. Selon les informations du journaliste de La Provence Romain Canuti, le joueur qui a récemment résilié son contrat avec l'Inter de Milan va arriver ce mardi 9 août, dans la soirée, en plein cœur de la cité phocéenne. À l'image de Paulo Dybala à la Roma, un accueil de star pourrait lui être réservé par les Olympiens. Surtout quand on sait que les fans de l'OM attendent l'arrivée d'un grand attaquant depuis très longtemps. L'international Chilien de 33 ans sera au centre du projet de Pablo Longoria et des dirigeants marseillais pour tenter de remettre Marseille à l'endroit sur la scène européenne et d'accrocher un nouveau podium en Ligue 1. Igor Tudor tient enfin sa nouvelle vedette en attaque.