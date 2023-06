OM ‍: Alexis Sanchez déchire une première offre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alexis Sanchez, en discussions avec l’OM pour une prolongation de contrat, a décliné une offre pour intégrer la Kings League de Gérard Piqué.

Les négociations se poursuivent à Marseille au sujet de la prolongation d’Alexis Sanchez. En fin de contrat, l’international chilien est la priorité absolue de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille est prêt à rehausser le salaire de l’ancienne star du FC Barcelone afin de conserver El Nino Maravilla dans son effectif une saison de plus. Alexis Sanchez perçoit actuellement 6 millions d’euros bruts par an à l’OM, un salaire inférieur à celui qui lui est proposé par l’Arabie Saoudite puisque les Saoudiens ont dégainé mardi une offre de 10 millions d’euros pour attirer Alexis Sanchez.

Pour l’heure, le Chilien n’a pas accepté cette offre. Il a encore des ambitions avec la sélection chilienne, ce qui peut jouer en faveur de Marseille dans ce dossier. Pablo Longoria a en tout cas appris par l’intermédiaire du patron de l’équipe Porcinos FC que Sanchez avait refusé une offre de Gérard Piqué pour intégrer la Kings League organisée par l’ancien défenseur de Barcelone. Pour rappel, il s’agit d’une compétition sur un format « loisir » de football à 7 contre 7. Une cour de récréation très lucrative mais qui n’intéresse pas Alexis Sanchez pour le moment.

Alexis Sanchez refuse de rejoindre la Kings League

« L’option Alexis Sanchez a été rejetée. Ils m’ont dit qu’il est toujours en carrière. Il est intéressé par l’idée, mais il a des engagements avec la sélection chilienne et c’est impossible tant qu’il est encore en activité. Alexis m’a fait comprendre qu’une fois sa carrière sportive terminée, il est fort probable que cela puisse arriver. Alexis Sanchez est un joueur que je connais bien et il lui reste encore plusieurs années de carrière » a fait savoir le patron de cette équipe de la Kings League. Un premier concurrent écarté pour l’Olympique de Marseille, qui va maintenant croiser les doigts pour que sa star chilienne privilégie le projet sportif d’un club de haut de tableau en Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions au profit du projet financier offert par l’Arabie Saoudite.