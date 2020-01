OM : Aldridge vs AVB, Pierre Ménès prédit l’enfer à Marseille

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille est dans une forme resplendissante d’un point de vue purement sportif.

Néanmoins, tout n’est pas rose en coulisses. La semaine dernière, la nomination de Paul Aldridge a notamment provoqué la colère d’André Villas-Boas, lequel ne digère pas que Jacques-Henri Eyraud ne l’ait pas prévenu au préalable de cette décision. De plus, le Portugais ne comprend pas comment un club de la dimension de l’Olympique de Marseille peut recruter un homme dans son organigramme dont la mission première sera… de vendre des joueurs. Officiellement, la crise est derrière l’OM puisque Villas-Boas a indiqué après Granville-OM qu’il s’était expliqué avec Jacques-Henri Eyraud et que la situation était de retour à la normale.

Pierre Ménès en doute fortement. Pour le journaliste de Canal Plus, il s’agit avant tout d’une réconciliation de façade, avant une probable explosion entre Paul Aldridge et André Villas-Boas dans la cité phocéenne. « Villas-Boas ? Je pense que c'est une réconciliation de façade. Il faut connaître ce dénommé Aldrigde... Ce n'est pas un homme qui a toujours les mains très propres, notamment concernant le transfert de Tévez. Villas-Boas est un homme intègre, il a des résultats extra avec une équipe assez moyenne et je trouve que lui mettre des bâtons dans les roues comme ça, c'est nul » a commenté le journaliste, très pessimiste quant à l’avenir de l’Olympique de Marseille en coulisses. Espérons pour les supporters phocéens que cette petite guerre interne n’impacte pas les excellents résultats de l’OM en Ligue 1…