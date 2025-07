OM ‍: Aguerd rend fou Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après les signatures de l’Anglais CJ Egan-Riley et de l’ex-Lensois Facundo Medina, l’Olympique de Marseille souhaite encore renforcer sa charnière centrale. Le club phocéen espère ajouter Nayef Aguerd à son effectif. Mais West Ham ne facilitera pas le départ de l’international marocain.

Roberto De Zerbi ne veut plus revivre le même scénario. La saison dernière, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’était vite retrouvé en difficulté avec sa charnière centrale. Les contre-performances des uns et les blessures des autres avaient contraint l’Italien à bricoler son arrière-garde. Finalement, le vice-champion de France a bien limité les dégâts. Mais le président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia ont compris la nécessité de renforcer ce secteur de jeu.

La Roma et l'OM fixés

C’est pourquoi le club phocéen n’a pas tardé à recruter l’Anglais CJ Egan-Riley, libre après la fin de son contrat à Burnley, avant de convaincre le Racing Club de Lens de libérer Facundo Medina en prêt avec option d’achat. L’Olympique de Marseille a même l’intention d’ajouter un troisième renfort en défense centrale puisque Nayef Aguerd est désigné comme sa nouvelle priorité. Le dossier s’annonce pourtant difficile, et notamment à cause de la concurrence. La Roma fait partie des autres courtisans du défenseur central de West Ham.

.@OfficialASRoma, nuovi contatti con il West Ham per Nayef Aguerd: il club inglese per il momento non apre al prestito — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2025

Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club de la capitale italienne a repris contact avec les Hammers en réclamant un prêt. La réponse anglaise n’a pas tardé, l’écurie de Premier League ne négociera que pour un transfert définitif de Nayef Aguerd. Un choix logique étant donné que l’international marocain sera à un an de la fin de son contrat l’année prochaine. Dans cette situation en 2026, West Ham ne serait plus en position de force. Spécialiste des prêts avec option d’achat, le président marseillais Pablo Longoria est prévenu, sa formule favorite ne fonctionnera pas. Reste à connaître le prix réclamé pour le transfert de l’ancien Rennais.