OM ‍: Aguerd ou Medina, le casse-tête est terminé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour sa charnière centrale, l’Olympique de Marseille étudie de nombreuses pistes. Celle menant à l'ancien Rennais Nayef Aguerd a ses faveurs. Mais le club phocéen ne s’interdit pas le recrutement d’un deuxième renfort au poste d’axial gauche.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est lancé. Dans les jours à venir, le dauphin du Paris Saint-Germain devrait accueillir le milieu en fin de contrat au LOSC Angel Gomes. L’international anglais deviendra la première recrue estivale du club phocéen en attendant les suivantes. Dans les plans de la direction, d’autres renforts viendront notamment renforcer la charnière centrale.

L'OM a de la concurrence

Le directeur du football Medhi Benatia avait lui-même confirmé l’étude de nombreuses pistes en défense, mais sans préciser l’identité de son favori. Les décideurs olympiens ont pourtant bien un coup de cœur si l’on en croit Foot Mercato. C’est effectivement Nayef Aguerd (29 ans) qui a les faveurs de l’Olympique de Marseille. Prêté à la Real Sociedad cette saison, le défenseur central lié à West Ham jusqu’en 2027 a tapé dans l’œil de plusieurs formations. Hormis le vice-champion de France, le Bayer Leverkusen et l’Atlético Madrid aimeraient le recruter, tandis que la Real Sociedad veut le conserver suite à son prêt.

🚨EXCL : ⚒️🇲🇦 #PL |



❗️L'OM a formulé une offre contractuelle à Nayef Aguerd. Discussions en cours pour tenter de trouver un accord.



👀 L'international 🇲🇦 est emballé par le projet marseillais. La Real Sociedad / Leverkusen poussent aussi pour le recruter.



➡️ Dans l'idéal, l'OM… pic.twitter.com/961AdJw7ox — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 6, 2025

Pas de quoi refroidir les Marseillais qui ont transmis une offre contractuelle à l’international marocain, séduit par le projet olympien et par la perspective de disputer la Ligue des Champions. Un accord avec Nayef Aguerd est donc tout à fait envisageable. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille s’entendra ensuite avec West Ham sachant qu’il lui faudra conserver des liquidités pour un autre défenseur central. En effet, la source indique que les dirigeants marseillais n’ont pas tranché entre l’ancien Rennais et le Lensois Facundo Medina (26 ans). Le club souhaite aussi s’attacher les services de l’Argentin. Avec eux, la charnière de Roberto De Zerbi serait sans doute beaucoup plus solide.