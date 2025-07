OM ‍: Aguerd arrive, Benatia va régler ça rapidement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Si l'OM a finalisé le transfert de Facundo Medina, celui de Nayef Aguerd traine. West Ham et le défenseur central marocain se montrent très gourmands. Proche du joueur, le directeur sportif olympien Medhi Benatia se charge personnellement du dossier.

L'Olympique de Marseille a décidé de mettre le paquet sur son secteur défensif. En difficulté dans ce domaine lors de la dernière saison, les Phocéens visent deux beaux noms pour leur charnière centrale. Le premier est le Lensois Facundo Medina. L'Argentin a posé ses valises à Marseille et va devenir un joueur de l'OM la saison prochaine. Le second est Nayef Aguerd. Mais, le transfert du Marocain est plus compliqué à conclure. West Ham ne fera pas de cadeaux aux Marseillais, demandant au moins 23 millions d'euros pour céder son joueur. En plus, le principal intéressé doit aussi consentir à des efforts au niveau du salaire, ce qu'il n'a pas encore entrepris.

Benatia veut retourner le cerveau d'Aguerd

L'ancien rennais ne sera donc pas une bonne affaire pour Marseille sur le plan financier. Si West Ham sera difficile à faire plier, l'OM peut déjà s'occuper de Nayef Aguerd. Une tâche confiée logiquement à Medhi Benatia. Le directeur sportif du club phocéen est l'ancien agent du défenseur marocain. Selon Live Foot, le dirigeant va utiliser cette relation passée pour finaliser le dossier. La mission de Benatia est double : convaincre Aguerd du bien-fondé d'une arrivée à l'OM et surtout le pousser à revoir ses exigences salariales à la baisse.

S'il réussit, Nayef Aguerd mettra la pression à son club anglais pour accélérer une vente à l'Olympique de Marseille. Medhi Benatia a ses chances, étant très écouté et respecté par ses jeunes compatriotes. Rappelons qu'il a convaincu Amine Harit et Azzedine Ounahi de signer à l'OM dans un passé récent. Benatia devra bien gérer son temps entre le cas Aguerd et celui d'Ounahi qu'il doit envoyer au Spartak Moscou malgré l'opposition du milieu de terrain passé par Angers.