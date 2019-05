OM : Adil Rami préfère Monaco au Vélodrome, Marseille ulcéré !

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a fini sa saison par une victoire au Vélodrome contre Montpellier, laquelle permet à l'OM de passer devant son adversaire du soir et donc de se classer cinquième de Ligue 1. Pas de quoi faire le bonheur des supporters du club phocéen. Et même si une ambiance de fin de règne était palpable au sein du vestiaires marseillais, la départ de Rudi Garcia et de plusieurs joueurs étant annoncé, l'absence d'Adil Rami au stade a mis en furie La Provence. Pour le quotidien régional, après son numéro de dimanche dernier lors des Trophées UNFP, le champion du monde ne semble pas réellement tant vouloir que cela rester à l'Olympique de Marseille.

« Si tous les joueurs non retenus par Rudi Garcia étaient bien présents au Vélodrome, vendredi soir, Adil Rami a brillé par son absence. Le champion du monde a préféré se rendre à Monaco, théâtre du Grand Prix de F1 ce week-end, avec Pamela Anderson, sa compagne, pour assister à un défilé de mode. Est-ce une façon de remercier Rudi Garcia ? En tout cas, cela en dit long sur le respect porté à l’institution. Et dire qu’il veut rester à l’OM la saison prochaine... », explique le journaliste du quotidien régional, pas convaincu que l'Olympique de Marseille veuille conserver Adil Rami lors de ce mercato. Faut il encore lui trouver un club..