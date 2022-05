OM : Adieu la vente, McCourt promet le feu au mercato !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille était au Vélodrome, et le milliardaire américain avait évidemment le sourire après la qualification directe de l'OM pour la Ligue des champions.

Frank McCourt n’a pas toujours porté bonheur à son équipe lorsqu’il a suivi les matchs depuis les tribunes, que ce soit au Vélodrome ou en déplacement, même cette fois l’homme de Boston n’a pas été le chat noir tant redouté. Pendant longtemps, le boss de l’OM a craint de voir Monaco conserver sa deuxième place au classement de Ligue 1 et le ticket direct pour la Ligue des champions, alors que la formation de Jorge Sampaoli faisait le travail contre Strasbourg. Mais, dans une clameur gigantesque, il a appris que Lens avait marqué à l’ultime seconde un but égalisateur qui permet à Marseille de retrouver la C1 et d’empocher près de 40 millions d’euros. Dans l’euphorie de ce scénario final, Frank McCourt est entré sur la pelouse marseillaise pour célébrer cette incroyable saison de « son » Olympique de Marseille, venant saluer les joueurs. Exit les rumeurs d’une vente bientôt annoncée du club phocéen, dont il a toujours du mal à comprendre pourquoi elles circulent toujours, le propriétaire veut emmener l’OM toujours plus haut.

L'OM version Ligue des champions annonce un été chaud au Vélodrome

Plutôt avare de paroles, Frank McCourt a clairement fait savoir qu’il n’était pas du tout sur le départ et qu’au contraire, il voulait que l’Olympique de Marseille ait une équipe compétitive pour jouer la Ligue des champions, le fiasco total du précédent passage, et les 13 défaites consécutives en C1, ayant évidemment traumatisé tout le monde, y compris le propriétaire du club. Pas de place pour la tristesse cependant, McCourt est conquérant et incisif. « Je n'ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d'émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d'une nouvelle page cette saison et ce qu'il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c'est très important. C'est une fin de saison, magique. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions », a promis, dans La Provence, l’homme d’affaires américain histoire de faire saliver les supporters de l’OM. Avec Pablo Longoria aux commandes, cela va forcément faciliter les choses.