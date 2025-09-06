OM ‍: Accusé à tort, Longoria a sauvé Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Fidèle à sa stratégie, Pablo Longoria a encore renouvelé l’effectif de l’Olympique de Marseille cet été. Le président marseillais a opéré de nombreux changements et se retrouve à nouveau accusé d’amener de l’instabilité au club phocéen. Des critiques injustifiées si l’on en croit certains chiffres.

Une chose est sûre, c’est que les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’ennuient jamais pendant les périodes de transfert. En tant qu’adepte du renouvellement d’effectif, le président Pablo Longoria a encore opéré de nombreux changements cet été. Une stratégie qui lasse certains fans comme Eric Di Meco. « Beaucoup de supporters se détournent de cette équipe, constatait le consultant de RMC après la fermeture du mercato. On n'en peut plus. »

L'OM n'est pas si instable

« Comment tu peux t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l'impression qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons, se plaignait l’ancien Marseillais. Leur intérêt, c'est de faire des transferts, ce n'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagne. » En résumé, comme beaucoup d’autres observateurs, Eric Di Meco reproche à Pablo Longoria une certaine instabilité à l’Olympique de Marseille. Ce que contredisent certains chiffres relayés par Sacha Nabet.

Dans une vidéo sur le réseau social X, le journaliste rappelle que le club phocéen, depuis la nomination de l’Espagnol en tant que président en février 2021, a conclu 174 mouvements (départs et arrivées confondus). C’est seulement le sixième total en Ligue 1 sur la période derrière Monaco (209), le Paris Saint-Germain (202), le Stade Rennais (200), l’Olympique Lyonnais (192) et le Stade de Reims (188).

Notre confrère, qui souligne les trois podiums atteints par les Marseillais en quatre saisons pleines sous Pablo Longoria, indique également que le dirigeant a nettement réduit le déficit du club. Enfin, le président a contribué à l’augmentation de la valeur de l’effectif. Estimé à 247,95 millions d’euros l’année de sa prise de pouvoir, le groupe était valorisé à 311 millions d’euros en 2023-2024. « Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi Longoria a créé une instabilité à l'OM ? », s’interroge le spécialiste.