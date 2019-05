OM : Accord salarial trouvé entre Villas-Boas et Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Jacques-Henri Eyraud n’a pas traîné. Moins d’une semaine après avoir officialisé le départ de Rudi Garcia, le président marseillais a visiblement trouvé son nouvel entraîneur. Comme annoncé par de nombreux médias ces dernières 48 heures, il s’agira, sauf gros retournement de situation, d’André Villas-Boas. Effectivement, France Football affirme ce lundi qu’un accord contractuel a été trouvé entre le technicien portugais et la direction de l’Olympique de Marseille et qu'il ne reste que quelques détails à régler avant d'officialiser la nouvelle.

Dans la cité phocéenne, l’ancien manager du FC Porto percevra un salaire brut qui devrait avoisiner les 600.000 euros mensuels. « Le technicien lusitanien ferait une concession au niveau salarial en comparaison de ce qu'il touchait au Zénith Saint-Petersbourg (8,5M€ par an) ou pis encore au Shanghai SIGP (aux alentours de 12 M€). Ne manque plus qu'à régler le cas de son staff sur le nombre de personnes qu'il pourra apporter et à combien sera élevé le salaire de chacun. Vainqueur de la C3, de la Coupe nationale et du Championnat avec Porto en 2011, champion de Russie en 2015, le coach portugais a séduit Andoni Zubizarreta » précise France Football. Pour rappel, c’est le directeur sportif espagnol qui est à la manœuvre dans ce dossier, et qui a vraisemblablement eu carte blanche pour choisir le nouveau coach.