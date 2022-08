OM : Accord conclu, Balerdi envoyé en Serie A

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte encore faire quelques coups d'ici la fin du marché des transferts. Leonardo Balerdi ne fait plus forcément partie des plans d'Igor Tudor.

A Marseille, cette fin de mercato estivale promet d'être bouillante. Les dirigeants phocéens cherchent encore quelques profils de joueurs. Parmi les secteurs prioritaires, on peut noter la défense. Eric Bailly a récemment rejoint la Canebière en provenance de Manchester United. Une belle pioche de la part de l'OM en vue de la Ligue des champions. Mais l'arrivée récente de l'Ivoirien va faire une première victime à Marseille : Leonardo Balerdi. S'il a eu du temps de jeu en ce début de saison, l'Argentin est plus que jamais sur le départ. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Bologne n'est plus très loin de s'offrir l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

Balerdi, un départ imminent au mercato

🔄Bologne est intéressé par Leonardo Balerdi. Les deux clubs seraient proches d’un accord, pas d’accord avec Balerdi pour le moment. (@DiMarzio) #TeamOM pic.twitter.com/fG5TULGzHW — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 26, 2022

Le journaliste transalpin indique notamment que l'opération entre l'OM et Bologne est même même proche d'être finalisée. Il reste désormais à convaincre Balerdi de rejoindre Bologne. L'Argentin, sorti sous les sifflets du Vélodrome face à Nantes dimanche dernier, n'est plus vraiment en odeur de sainteté à l'OM. Poussé vers la sortie, il devrait très certainement accepter la proposition qui lui est faite. Reste à savoir s'il partira en prêt ou définitivement. Pour rappel, l'Argentin avait rejoint l'Olympique de Marseille durant l'été 2021 pour cinq saisons après un prêt concluant. Les Phocéens avaient déboursé à l'époque près de 10 millions d'euros pour s'offrir Balerdi. A l'image de pas mal de joueurs recrutés, dont Pol Lirola, Balerdi n'a jamais vraiment su prendre sa place à l'OM pour confirmer les espoirs placés en lui. Il ne devrait pas être le seul à quitter Marseille dans les prochains jours. Bamba Dieng ou encore Cédric Bakambu sont également annoncés proches d'un départ, malgré celui récent d'Arkadiusz Milik.