OM : A quoi joue Villas-Boas avec Luis Henrique ?

Présentée comme la future star offensive de l'Olympique de Marseille, Luis Henrique n'a presque pas de temps de jeu. Et forcément des questions se posent.

Les supporters de l’OM ont appris à être prudents lorsqu’on leur présente un renfort comme étant la nouvelle grande star en devenir. La jurisprudence Doria, le « futur Thiago Silva », ayant marqué les esprits. Mais, concernant Luis Henrique, les avis des dirigeants marseillais ont été unanimes, le jeune attaquant brésilien de 19 ans étant annoncé comme le « joueur du futur » par Pablo Longoria. En attendant, Luis Henrique n’a joué que deux bribes des neuf matches disputés par l’Olympique de Marseille en Ligue 1. L’heure n’est évidemment pas encore aux doutes, il est beaucoup trop tôt pour cela, mais du côté de La Provence quand et comment la pépite offensive brésilienne pourra briller si elle ne joue pas.

« Depuis sa signature, Luis Henrique ne cumule même pas une mi-temps complète. Et si le report du match à Lens lui a peut-être coûté une occasion de briller, il n’a pas plus été utilisé contre le promu à Lorient (0-1) ou à Strasbourg (0-1), chez l’avant-dernier du championnat. Des choix difficiles à comprendre au regard des éloges qui escortent ses premiers pas et, aussi, du bégaiement de la concurrence. "AVB" réclame du temps, sans doute pour ne pas lui brûler les ailes. Mais ce n’est pas en salle d’attente que Luis Henrique pourra les déployer », fait remarquer le quotidien régional, qui espère qu’André Villas-Boas pourra enfin donner du temps de temps alors que le calendrier de l’Olympique de Marseille est encore intense jusqu’à la fin de l’année. A Luis Henrique de saisir ces occasions pour montrer qu'il mérite bien les 8ME dépensés par Frank McCourt pour signer à l'OM.