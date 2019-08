OM : A 19 ans, il agite les offres sous le nez des dirigeants

Dans : OM, Mercato, Liga.

Parmi les dossiers prioritaires de l’Olympique de Marseille, outre le recrutement d’un avant-centre et d’un arrière-gauche, se trouve la volonté de conserver ses pépites.

Le club provençal a décidé de changer ses options dans son Champions Project, et de ne plus faire de grosses dépenses en transferts et salaire, pour mettre en avant les jeunes et faire du trading. Dans cette optique, faire signer un premier contrat professionnel à Isaac Lihadji, qui se met en avant dans la préparation de l’OM cet été, semble décisif. Mais malgré le forcing des dirigeants, les discussions avec ses représentants ne portent pas leurs fruits. Les chiffres sont très éloignés, et cela pourrait faire le bonheur d’autres formations en Europe.

C’est ce que révèle Sport, pour qui il y a du beau monde au portillon de l’ailier de 19 ans. Ainsi, le FC Barcelone, Manchester United et Everton se sont renseignés à son sujet, ce qui explique pourquoi les agents de Lihadji se montrent aussi gourmands, puisqu’il a été demandé à l’OM de multiplier son salaire par trois par rapport à la proposition déjà effectuée. L’ailier, qui ne dispose pour le moment que d’un contrat aspirant qui se terminera dans un an, est forcément en position de force, et risque d’avoir des propositions bien supérieures venant de l’étranger. A lui de faire le bon choix, même si l’OM espère qu’il décidera de rester dans le cocon phocéen, ou du temps de jeu devrait lui être donné en Ligue 1 s’il continue sur sa lancée.