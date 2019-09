OM : 7ME pour Luiz Gustavo, Marseille dit banco !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

La carrière marseillaise de Luiz Gustavo va probablement s'achever au coup de sifflet final du match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne ce dimanche soir au Vélodrome. Si le milieu de terrain brésilien figure bien dans le groupe convoqué par André Villas-Boas, il restera probablement sagement sur le banc de touche ou dans les tribunes, car son départ est désormais imminent, Jacques-Henri Eyraud n'ayant trouvé que le joueur brésilien à vendre pour financer une partie du transfert à venir de Valentin Rongier. Et même si la piste monégasque avait été avancée ces derniers jours, il semble que l'OM fasse affaire avec Fenerbahçe. Car à un peu moins de deux ans de la fin de son contrat avec le club phocéen, Luiz Gustavo a encore répété samedi aux dirigeants marseillais qu'il souhaitait rejoindre le club stambouliote et c'est tout.

Pour aboutir à un accord d'ici lundi minuit, L'Equipe affirme que les deux clubs se seraient entendus pour un montant total de 7ME, sans que l'on sache toutefois si ce paiement sera fait en une ou plusieurs fois, ce qui est le dernier point à régler avant de finaliser l'opération. Ce dimanche, Andoni Zubizarreta sera à la manoeuvre afin de régler ce dossier. Arrivé en juillet 2017 à l'Olympique de Marseille en provenance de Wolfsburg moyennant 10ME, Luiz Gustavo aura été l'une des rares bonnes pioches de l'OM version Eyraud.