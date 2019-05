OM : 7 pistes dont José Mourinho pour le poste d'entraîneur !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Acté en interne, le départ de Rudi Garca sera prochainement annoncé par la direction de l’Olympique de Marseille.

Le président marseillais Jacques-Henri Eyraud s’interroge encore sur le timing de l’annonce, mais le licenciement de l’ancien manager de l’AS Roma ne fait plus aucun doute. Andoni Zubizarreta planche donc sur son remplacement et selon L’Equipe, sept pistes sont plus ou moins creusées par l’état-major phocéen. A n’en pas douter, cette short-list provoquera bien des réactions chez les fans de l’Olympique de Marseille au vu des profils bien différents des coachs….

« Français ou étrangers, novice ou avec de l’expérience : il n’y a pas vraiment de portrait-robot du candidat idéal pour la succession. Entre les entraîneurs proposés et ceux qui plaisent à la direction, l’OM a une liste d’une dizaine de noms dans laquelle figurent notamment Gabriel Heinze, Claude Puel, Rafael Benitez, André Villas-Boas, Leonardo Jardim, Laurent Blanc ou encore le très prestigieux José Mourinho » explique le quotidien dans ses colonnes en ce milieu de semaine. Reste que certains dossiers, comme celui menant à Leonardo Jardim, paraissent compliqués voire impossibles à mener à leur terme pour l’Olympique de Marseille. Mais chacune de ses pistes est ou a été creusée. En attendant de savoir qui sera le successeur officiel de Rudi Garcia.