OM : -60 %, Longoria met Kamara en soldes

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

En fin de contrat d’ici la fin de la saison du côté de l’OM, Boubacar Kamara est poussé vers la sortie pour éviter de partir gratuitement l’été prochain. Le Président, Pablo Longoria, serait prêt à laisser filer son joueur entre 6 et 7 millions €.

Après 145 rencontres jouées sous le maillot de l’OM depuis 2016, Boubacar Kamara ne sait toujours pas s'il sera encore marseillais d’ici la fin du mercato d’hiver. En fin de contrat le 30 juin 2022, le milieu défensif de 22 ans devrait être vendu cet hiver afin que l’Olympique de Marseille récupère une indemnité de transfert. Alors que le temps presse, Pablo Longoria est prêt à brader le prix de son joueur. Formé au club et évalué à 20 millions d'euros sur le marché des transferts, Boubacar Kamara pourrait partir pour beaucoup moins cher. L’OM pourrait se contenter de 6 à 7 millions d'euros pour libérer son joueur, d’après les informations du Corriere dello Sport en Italie. Une affaire à prix d’or pour les clubs intéressés.

La Roma en pole, un accord déjà trouvé ?

🚨Jose Morinho wants the transfer of Boubacar Kamara to be completed.



⌛AS Roma continues talks with Boubacar Kamara and Marseille. #OM #MercatOM | #ASRoma pic.twitter.com/gxRwN18nvg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 14, 2022

Le joueur cadre de Jorge Sampaoli, qui a disputé 20 matchs sur 24 cette saison, serait plus qu’annoncé à la Roma. Toujours d’après le Corriere dello Sport, son profil polyvalent au milieu de terrain plairait à José Mourinho et au directeur sportif de la Louve, Tiago Pinto. Le quotidien sportif transalpin a également appuyé sur le fait que les discussions entre le joueur, la Roma et l’OM avancent très bien. Boubacar Kamara aurait déjà donné son accord aux Giallorossi. Le milieu défensif de l’OM plaît aussi outre-Manche. Manchester United et West Ham suivent de très près le dossier mais aucune offre concrète n’a été transmise aux dirigeants marseillais. Mais cela pourrait changer suite aux 6 ou 7 millions euros demandés par Pablo Longoria.