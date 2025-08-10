OM ‍: 5 recrues en 2 semaines, vers une fin de mercato folle

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Malgré une grande activité depuis le début de l’été, l’Olympique de Marseille ne va pas mettre le frein à main sur les derniers jours du mercato estival. Le club de la cité phocéenne compte encore sur beaucoup d’arrivées pour parachever un effectif capable de lutter sur plusieurs tableaux.

Le début de saison se rapproche et la tension monte. L’Olympique de Marseille est ambitieux cette saison et la formation de Roberto de Zerbi le montre sur ce mercato estival. Le dauphin du dernier exercice de Ligue 1 veut diminuer le gap avec le Paris Saint-Germain en championnat, mais également être compétitif en Ligue des champions. L’OM a donc encore une vingtaine de jours sur le marché pour tenter d’assouvir les envies de son entraîneur italien. Avant ça, le club de la cité phocéenne veut dégraisser certains éléments.

Des recrues en pagaille

🔵⚪ | ⏳ Une fin de #MercatOM qui sera mouvementée...



👀 L'Olympique de Marseille est entré dans la phase 3 de son mercato à un peu plus de 20 jours de la clôture de celui ci.



✅ Si le club olympien s'est déjà bien renforcé avec les arrivées de Médina, Egan Riley, Paixão,… pic.twitter.com/evVXjJX3AZ — LePetitOM (@LePetitOM) August 10, 2025

Sur X (anciennement Twitter), le compte LePetitOM a fait le point sur la situation estivale de l’Olympique de Marseille. Plusieurs départs sont espérés d’ici la fermeture du mercato. Mais également un minimum de trois à cinq recrues sont attendues dans le Sud de la France. Roberto de Zerbi souhaite encore l’arrivée d’un défenseur central polyvalent capable d’évoluer dans sa défense à trois. L’OM cherche également un milieu de terrain et un arrière gauche pouvant évoluer comme piston au sein de l’équipe du technicien italien. Avec plusieurs matchs par semaine, Marseille a besoin d’un groupe plus étoffé que la saison dernière. Pablo Longoria est donc en quête de joueurs de compléments sur les postes d’ailier droit et d’ailier gauche pour suppléer Mason Greenwood et compenser un départ de Jonathan Rowe. Le club de la cité phocéenne attaque donc le sprint final du mercato avec de l’ambition avant de lancer son année sportive du côté de Rennes vendredi prochain en Ligue 1.