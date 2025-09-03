OM ‍: 5 joueurs écartés pour la C1, dont une surprise

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ce mercredi, l’UEFA a communiqué les listes A transmises par les participants à la Ligue des Champions. Dans celle envoyée par l’Olympique de Marseille, cinq joueurs de l’effectif professionnel n’ont pas été inscrits pour disputer la compétition européenne. Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay ne seront sans doute pas surpris par la décision de Roberto De Zerbi. En revanche, le latéral gauche Ulisses Garcia aura sûrement du mal à digérer sa mise à l’écart. Juste après son arrivée en janvier 2024, l’international suisse avait déjà été exclu de la liste en Ligue Europa.

La liste A de l'OM :

Gardiens : Rulli, De Lange

Défenseurs : Egan-Riley, Balerdi, Aguerd, Pavard, Medina, Emerson, Murillo

Milieux : Angel Gomes, O'Riley, Vermeeren, Kondogbia, Hamed Traoré, Weah, Hojbjerg, Nadir

Attaquants : Gouiri, Greenwood, Paixo, Vaz, Aubameyang